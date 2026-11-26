Após cair ao chão durante a reação da moradora, o assaltante desistiu da ação e fugiu pela região central da cidade

Uma mulher reagiu a uma tentativa de roubo, entrou em luta corporal com o assaltante e conseguiu impedir que sua bolsa fosse levada na noite desta quarta-feira (25), em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 23h55, na Rua Rio Grande do Sul.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, ela caminhava pela via quando avistou um homem sentado sobre uma motocicleta vermelha que estava estacionada. No momento em que passou pelo local, o suspeito foi em sua direção, anunciou o assalto e exigiu que ela entregasse a bolsa.

Diante da recusa da mulher, os dois entraram em luta corporal. Durante o embate, a vítima acabou danificando a lanterna traseira da motocicleta, o que fez com que o indivíduo caísse ao chão. Após a tentativa frustrada de subtrair o pertence, o autor desistiu da ação e fugiu pela própria Rua Rio Grande do Sul.

A equipe policial colheu as características físicas do suspeito e os detalhes da motocicleta utilizada, realizando patrulhamento pelas imediações na tentativa de encontrá-lo, mas sem sucesso. A vítima recebeu as orientações necessárias e o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) foi registrado para as providências cabíveis.