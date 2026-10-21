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CONFUSÃO

Mulher quebra todos os vidros do carro do casal durante discussão em Califórnia

Marido acionou a Polícia Militar após a companheira consumir bebida alcoólica e danificar o veículo do casal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher quebra todos os vidros do carro do casal durante discussão em Califórnia
Autor Foto: Reprodução

Uma discussão de casal terminou com todos os vidros de um carro quebrados na madrugada desta quarta-feira (21), no centro de Califórnia. A Polícia Militar foi acionada pelo marido, de 27 anos, que relatou à corporação que sua esposa, de 37 anos, havia entrado em surto, o agredido e começado a danificar o veículo da família, um Volkswagen Gol ano 1996.

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 Segundo o boletim de ocorrência, a briga teve início porque a mulher, que faz uso de medicação controlada, consumiu bebidas alcoólicas. Durante o desentendimento e em um momento de forte exaltação, ela passou a quebrar todas as janelas do automóvel do casal, que estava estacionado em frente ao imóvel. Quando a equipe policial chegou ao endereço, constatou que tanto o homem quanto a mulher apresentavam sinais evidentes de embriaguez.

Apesar da destruição do veículo e do relato inicial de agressão feito pelo marido, os policiais não verificaram lesões corporais aparentes em nenhum dos envolvidos. Questionados pela equipe, ambos recusaram atendimento médico. Como os ânimos já estavam controlados no momento da intervenção, o casal foi orientado sobre os procedimentos legais cabíveis e o direito de representação, e o caso foi registrado pela Polícia Militar.


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