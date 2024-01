Mulher quebra para-brisa do carro do ex-marido a pauladas na região

Siga o TNOnline no Google News

No domingo (7), por volta das 20h50, a polícia de São João do Ivaí foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de danos na Rua E.

Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com o solicitante. Ele disse aos agentes da Polícia Militar que estava em casa tomando banho quando ouviu barulhos vindos do lado de fora.

Ao sair, encontrou sua ex-companheira juntamente com a filha do casal. A ex-mulher, visivelmente alterada, estava desferindo pauladas no para-brisa de seu veículo Gol, que estava na garagem.

Ainda segundo o solicitante, a mulher não parou por aí; invadiu a residência e desferiu pauladas no televisor. Ele então chamou seu ex-cunhado para retirar a agressora do local, e ela evadiu-se antes da chegada da polícia.

Diante dos fatos, e a vítima expressar o desejo de representar contra a autora, a equipe policial realizou patrulhamento, mas não encontrou a autora. Ele foi orientado das medidas cabíveis ao caso.