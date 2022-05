Mulher que sumiu no PR é suspeita de desfalque em lotérica

Da Redação

Carro da mulher desaparecida

Um possível desfalque numa casa lotérica pode dar novos rumos para a investigação policial sobre o desaparecimento de uma mulher de Cruzmaltina, cidade com pouco mais de 3 mil habitantes, localizada no Norte do Paraná, há 335 quilômetros da capital, Curitiba. A mulher, que era solteira e mãe de dois filhos e que criava a irmã também como filha, desapareceu no dia 19 de maio, deixando tudo para trás.

continua após publicidade .

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o desaparecimento da mulher, Leide Daiane, que era funcionária da casa lotérica da cidade, há 5 anos. No dia 19, ela desapareceu, quando familiares registraram boletim de ocorrência.

O delegado de polícia Ricardo Mendes, da delegacia de Faxinal, responsável pela investigação, explicou que desde então as investigações consideravam a possibilidade de a mulher ter sido vítima de algum crime. No entanto, algumas informações começaram a enfraquecer a hipótese. “Nossos esforços são para localizar e entender o que houve, esclarecer as circunstâncias e motivos para o desaparecimento”, diz o delegado.

continua após publicidade .

Leide abasteceu o carro, um Fox, no dia 19, usando o cartão pessoal. Na noite do mesmo dia, conversou por aplicativo com uma amiga e disse que estava em Faxinal, sem dar detalhes de exatamente onde. Depois, ela desapareceu e não fez mais qualquer contato com amigos, familiares ou colegas de trabalho. A polícia conseguiu rastrear o celular dela, no Paraguai e continua nas investigações. Desde então, a mulher também apagou fotos e mudou linha do tempo em seus perfis nas redes sociais.

Ricardo Mendes comenta que a família de Leide está aflita, em busca de notícias sobre a mulher, temendo que algo grave tenha acontecido com ela. Nas investigações, a polícia também teria encontrado alguns recados que Leide teria deixado como despedida, documentos que estão sendo investigados.

NOVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA

continua após publicidade .

No entanto, um novo boletim de ocorrência registrado na delegacia de Faxinal traz novos rumos à investigação. A nova suspeita agora é que Leide possa ter cometido um desfalque no caixa da casa lotérica onde trabalhava.

O delegado Ricardo Mendes confirmou que o proprietário da casa lotérica registrou o boletim e que novo inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Segundo o empresário relatou à policia, ele só percebeu um possível desvio de dinheiro do caixa no fechamento contábil do dia 23 de maio. As diferenças detectadas de caixa teriam ocorrido nos dias 16, 17 e 18, nos três dias anteriores ao desaparecimento de Leide.

Os valores ainda não estão definidos, segundo o delegado, porque os levantamentos estão em andamento. As suspeitas iniciais, no entanto, é de que o desfalque chegue na casa de R$ 100 mil.

A mulher, que tem antecedentes limpos em seu histórico e era de absoluta confiança na empresa, passa agora a ser suspeita do caso. O delegado lembra, ainda, que no levantamento de informações, descobriu que há alguns meses a mulher vinha se relacionando com um homem já conhecido da polícia. Ele seria um ex-policial militar envolvido em crimes, que pode estar ligado à fuga da mulher para o Paraguai.