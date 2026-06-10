Mulher que morreu em grave acidente na BR-369 é identificada; comunidade católica lamenta perda

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Foi identificada como Jaqueline Carvalho, de 37 anos, a mulher que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (10), na BR-369, em Jandaia do Sul, nas proximidades do Distrito de São José.

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Ela estava em um Fiat Siena com placas de Marumbi, que se envolveu em uma colisão com uma carreta de Rolândia, na altura do km 231 da rodovia.

Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a ocorrência. No entanto, os socorristas constataram que Jaqueline já estava sem vida quando chegaram ao local.

O motorista da carreta, morador de Rolândia, não sofreu ferimentos.

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De acordo com informações apuradas no local, o automóvel teria atingido o último rodado do caminhão. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Comunidade católica lamenta morte

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A morte de Jaqueline causou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade católica. Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, o Acampamento Filhos de Maria lamentou a perda da integrante.

A organização destacou a alegria, a dedicação e a presença marcante de Jaqueline, além de manifestar solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

"Unimo-nos em oração e solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram a graça de conviver com ela", diz trecho da homenagem.

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Ainda segundo a nota, Jaqueline era uma participante ativa do grupo religioso e será lembrada pelo carinho e pela fé que transmitia às pessoas ao seu redor.

A morte repentina da jovem gerou forte repercussão entre integrantes do movimento católico e pessoas que conviviam com ela, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de despedida.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução



