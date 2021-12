Mulher que morreu em acidente na região é identificada

Da Redação

A mulher que morreu após grave acidente entre Marumbi e Jandaia do Sul foi identificada. Rosilene Andrade Sebastião, mais conhecida como Rose, de 39 anos, conduzia um Celta quando a batida aconteceu.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), informou que uma testemunha flagrou o acidente. O motorista do Gol de Marumbi, de 57 anos, a princípio, ao tentar realizar uma ultrapassagem bateu contra o Cela da moradora de Borrazópolis, que seguia no sentido contrário. O carro da vítima ainda atingiu um outro Gol com placas de Sarandi.

Rose morreu no local, a passageira de 30 anos ficou ferida e foi levada para o Hospital da Providência, em Apucarana, o motorista do Gol de Marumbi foi levado ao hospital do município.

Do Gol de Sarandi ficaram feridos o motorista de 41 anos e outros três passageiros.