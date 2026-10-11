Mulher que matou marido é presa pela Rocam por furto na região de Apucarana

Ela foi condenada por esfaquear o companheiro até a morte em Cambira, mas desta vez foi presa por outro crime

Uma mulher condenada por envolvimento na morte do companheiro foi presa pela Polícia Militar (PM) na tarde de sábado (10), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, por meio de um mandado de prisão em aberto por furto qualificado. A abordagem foi realizada pela equipe Rocam durante patrulhamento na região central da cidade.

Segundo o cabo Pacheco, os policiais reconheceram a mulher na Avenida Getúlio Vargas e, após a abordagem, confirmaram a existência do mandado expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina.

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“Após a gente fazer a checagem, confirmamos o mandado de prisão em aberto, que trata de uma regressão de regime pelo crime de furto qualificado”, explicou o cabo.

De acordo com a PM, a ordem judicial prevê o cumprimento de um ano, sete meses e 24 dias de prisão. Nada de ilícito foi encontrado com a mulher durante a revista pessoal.

Ainda conforme o cabo Pacheco, a mulher possui antecedentes criminais, incluindo uma condenação relacionada à morte do companheiro, ocorrida em Cambira. Segundo o relato, o crime aconteceu após uma discussão, quando ela teria esfaqueado o homem.

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Após a confirmação do mandado, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde foi formalizado o cumprimento da ordem judicial.