Mulher que estava em bar com criança é detida por desacato na região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de sábado (4), uma mulher que estava com uma criança de colo em um bar na Rua Projetada em Jardim Alegre foi detida e encaminhada para termo circunstanciado por desacato e resistência.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 22h30, a equipe policial recebeu informações de que uma mulher estaria com sua filha menor de idade em um bar, e estaria proferindo xingamentos aos membros do Conselho Tutelar.

- LEIA MAIS: Homem mata esposa e abandona filho de 5 meses ao lado do corpo

continua após publicidade

A equipe policial se deslocou ao local e encontrou a mãe com sua filha no colo. Ela aparentava sintomas de embriaguez, tais como, agressiva, olhos vermelhos, odor etílico e andar cambaleante.

Os policiais então pediram para que ela se acalmasse. No entanto, a mulher começou a proferir xingamentos como “covardes” e “pilantras”, além de gritar “nunca vão pegar minha filha seus malditos, vocês vão arder no fogo do inferno”.

Com o Conselho Tutelar no local, assim como como apoio das equipes de Ivaiporã, a criança foi entregue à responsabilidade das conselheiras. Foi então dada voz de prisão à autora, que resistiu à prisão com tapas, chutes e cotoveladas.

Após ser contida e algemada, ela foi encaminhada à sede da 6ª CIPM. Durante o trajeto, ela continuava agressiva, debatendo-se no camburão da viatura.

Siga o TNOnline no Google News