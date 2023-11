Mulher pula muro de casa para fugir de assalto em Cambira

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher precisou pular o muro de uma casa para conseguir escapar de um roubo durante a madrugada deste sábado (4) em Cambira, no Vale do Ivaí. O caso aconteceu por volta das 4h na rua Uruguai, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima afirmou que estava passando pelo local quando foi abordada por um casal em uma Honda Biz. Segundo ela, o homem que estava pilotando a moto anunciou o assalto e ordenou que ela entregasse o celular. A mulher teria dito que não possuía celular e começou a correr.

Em seguida ela acabou pulando o muro de uma casa próxima e começou a gritar por ajuda. O morador da residência saiu da casa e ajudou a mulher. Segundo os policiais, um patrulhamento foi realizado pelas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.

