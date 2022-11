Mulher provoca acidente com motociclista e foge do local em Cambira

Da Redação

Uma mulher, conduzindo um Vw Voyage prata, fugiu do local do acidente com um motociclista, na manhã desta segunda-feira, em Cambira. O acidente foi na Rodovia do Milho, no trevo de acesso de Bela Vista do Cambira, por volta das 10 horas da manhã.

Segundo informações da polícia, a mulher teria atravessado a frente do motociclista, um homem de 50 anos, morador de Borrazópolis, que sofreu uma série de ferimentos. A ambulância do serviço municipal de Saúde de Cambira esteve no local para atendimento do homem, que foi levado para o Pronto Socorro e de lá seria transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.





A Polícia Militar de Cambira acionou toda a região na tentativa de localizar a motorista, que teria sido a responsável pelo acidente e que fugiu sem prestar socorro ao motociclista. Imagens obtidas pela PM mostra o Voyage, que teria fugido em direção a Cambira ou Apucarana.

