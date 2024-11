Mulher procura polícia e denuncia assédio sexual em Jardim Alegre

No sábado (26), uma mulher compareceu ao Destacamento da Polícia Militar em Jardim Alegre para denunciar casos recorrentes de assédio sexual perto de sua casa. Segundo ela, o suspeito reside nas proximidades da residência dela e teria se aproximado dela novamente na manhã.

Após receber a descrição do homem, a equipe policial fez buscas e abordou um suspeito. Durante uma revista, nada de ilícito foi encontrado, mas o homem passou mal, aparentando problemas de saúde psiquiátrica.

Os policiais tentaram contato com equipe de saúde do município, mas sem sucesso, posteriormente, os familiares ajudaram a acalmá-lo e forneceram os medicamentos necessários.

Em contato com a vítima, a polícia informou sobre a condição de saúde do suspeito. A mulher disse que não tinha conhecimento dos problemas psiquiátricos do homem, e que mediante a isso que não teria interesse em representar. Ambas as partes foram orientadas, e o boletim de ocorrência foi registrado.

