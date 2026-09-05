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DESENTENDIMENTO

Mulher procura PM após ter documentos retidos em Ivaiporã

Moradora relatou dificuldade para recuperar documentos após decidir deixar imóvel onde estava hospedada no Jardim Nova Porã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher procura PM após ter documentos retidos em Ivaiporã
Autor Sede da 6ª Companhia Independente, em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Uma mulher procurou a Polícia Militar após ter documentos pessoais retidos por um morador do Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, na manhã desta sexta-feira (4). O caso ocorreu depois que ela decidiu deixar o imóvel onde estava hospedada.

Segundo o relato feito à equipe policial, a mulher morava de favor na residência e decidiu se mudar. No entanto, o responsável pelo imóvel teria se recusado a devolver seus documentos.

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Os policiais foram até o endereço para verificar a situação. Durante o atendimento, o morador confirmou que estava com a documentação da mulher.

Ele afirmou que tomou a atitude com a intenção de protegê-la. Conforme o relato apresentado à PM, a mulher enfrentaria problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas.

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Diante da intervenção policial, as partes dialogaram e chegaram a um acordo pacífico. A mulher informou que não voltaria a morar no endereço. Ela combinou retirar os demais pertences pessoais durante a tarde.

Ambas as partes foram orientadas quanto aos seus direitos e aos procedimentos legais cabíveis.

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conflito de moradia consumo de álcool e drogas direitos legais documentos pessoais ivaipora POLICIA MILITAR
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