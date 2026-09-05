Mulher procura PM após ter documentos retidos em Ivaiporã

Moradora relatou dificuldade para recuperar documentos após decidir deixar imóvel onde estava hospedada no Jardim Nova Porã

Uma mulher procurou a Polícia Militar após ter documentos pessoais retidos por um morador do Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, na manhã desta sexta-feira (4). O caso ocorreu depois que ela decidiu deixar o imóvel onde estava hospedada.

Segundo o relato feito à equipe policial, a mulher morava de favor na residência e decidiu se mudar. No entanto, o responsável pelo imóvel teria se recusado a devolver seus documentos.

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Os policiais foram até o endereço para verificar a situação. Durante o atendimento, o morador confirmou que estava com a documentação da mulher.

Ele afirmou que tomou a atitude com a intenção de protegê-la. Conforme o relato apresentado à PM, a mulher enfrentaria problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas.

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Diante da intervenção policial, as partes dialogaram e chegaram a um acordo pacífico. A mulher informou que não voltaria a morar no endereço. Ela combinou retirar os demais pertences pessoais durante a tarde.

Ambas as partes foram orientadas quanto aos seus direitos e aos procedimentos legais cabíveis.

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