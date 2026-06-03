Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
DESENTENDIMENTO

Mulher procura ajuda da PM após divergência com marido em Ivaiporã

Equipe foi acionada para uma possível violência doméstic, mas encontrou uma divergência entre o casal, , sem indícios de ameaça, agressão ou lesões

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 08:47:20 Editado em 03.06.2026, 08:47:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher procura ajuda da PM após divergência com marido em Ivaiporã
Autor Segundo a solicitante houve apenas discussão entre o casal - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma ocorrência inicialmente relacionada à violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã de terça-feira (2), em Ivaiporã. Após conversar com os envolvidos, os policiais constataram que a situação estava ligada a uma divergência familiar.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher informou que o marido saiu de casa pela manhã com um VW Gol, alegando que iria trabalhar. No entanto, ela descobriu que ele estava na residência da mãe e decidiu ir até o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Ivaiporã e região

Ao chegar, a mulher acionou a Polícia Militar porque queria retornar para casa utilizando o carro. Durante o atendimento, os policiais questionaram se havia ocorrido alguma situação de violência doméstica.

Segundo a própria solicitante, não houve agressões físicas, ameaças ou qualquer tipo de violência por parte do marido. A equipe também não identificou sinais de lesão durante a abordagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme a PM, o homem concordou que a esposa levasse o veículo. Porém, como ela não possui habilitação, foi necessário acionar um motorista devidamente habilitado para conduzir o automóvel.

Com a chegada do condutor, a situação foi resolvida no local. Diante da ausência de crime ou violência, a Polícia Militar apenas registrou a ocorrência e orientou as partes.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atendimento policial divergência familiar ivaipora ocorrência registrada POLICIA MILITAR violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV