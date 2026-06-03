Mulher procura ajuda da PM após divergência com marido em Ivaiporã

Uma ocorrência inicialmente relacionada à violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã de terça-feira (2), em Ivaiporã. Após conversar com os envolvidos, os policiais constataram que a situação estava ligada a uma divergência familiar.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher informou que o marido saiu de casa pela manhã com um VW Gol, alegando que iria trabalhar. No entanto, ela descobriu que ele estava na residência da mãe e decidiu ir até o local.

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Ao chegar, a mulher acionou a Polícia Militar porque queria retornar para casa utilizando o carro. Durante o atendimento, os policiais questionaram se havia ocorrido alguma situação de violência doméstica.

Segundo a própria solicitante, não houve agressões físicas, ameaças ou qualquer tipo de violência por parte do marido. A equipe também não identificou sinais de lesão durante a abordagem.

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Ainda conforme a PM, o homem concordou que a esposa levasse o veículo. Porém, como ela não possui habilitação, foi necessário acionar um motorista devidamente habilitado para conduzir o automóvel.

Com a chegada do condutor, a situação foi resolvida no local. Diante da ausência de crime ou violência, a Polícia Militar apenas registrou a ocorrência e orientou as partes.

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