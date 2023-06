Mulher procura a PM após ex-marido requisitar transferência dos filhos

As crianças foram passar o final de semana com o pai e ele requisitou a transferência delas para Apucarana

Na segunda-feira (12) por volta das 15h30 uma mulher procurou o Conselho Tutelar de Jardim Alegre em busca de apoio, já que seus filhos haviam ido passar o final de semana com o ex-marido em Apucarana e ele requisitou a matrícula das criança em uma escola da cidade.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), após acionamento via COPOM através da solicitação do Conselho Tutelar de Jardim Alegre.

Na sede do Conselho Tutelar, as conselheiras informaram aos policiais que momento antes uma moradora da cidade havia tomado ciência de que seu ex-marido havia pedido transferência escolar de seus dois filhos, um de 7 anos e outra de 4 anos, da escola de Jardim Alegre onde a mãe reside para a cidade de Apucarana onde o pai reside, conforme consta ofício de requisição de matrícula expedido pelo Conselho Tutelar de Apucarana.

Porém todo ato foi realizado sem consentimento da mãe, que relatou que apenas teria entregue as crianças para o pai para uma visita no fim de semana, e que as crianças seriam devolvidas na segunda-feira (12), por volta das 18 horas.

A mãe relatou que teria ligado incansavelmente para ele para obter explicações, porém sem resposta. Também foi informado pela própria mãe que ainda não está deferido a guarda das crianças.

Toda situação está sendo acompanhada pelo conselho tutelar de Jardim Alegre que está tomando as devidas medidas junto ao Ministério Público para maiores apurações.

