Mulher perde R$ 840 após falsa promessa de receber fundo bancário
Moradora de Rio Branco do Ivaí procurou a Polícia Militar após perceber transferência indevida durante ligação de suposto funcionário bancário
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Um caso de estelionato em Rio Branco do Ivaí foi registrado pela Polícia Militar no domingo (18). Uma moradora da cidade relatou que perdeu R$ 840 após receber uma ligação de um homem que se passou por funcionário de banco.
Segundo o boletim, o contato aconteceu na tarde de quarta-feira (13). Durante a conversa, o golpista afirmou que a mulher teria direito a receber cerca de R$ 2,2 mil de um suposto fundo bancário.
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Em seguida, o homem perguntou se ela preferia receber o valor em outra conta bancária ou trocar o benefício por uma viagem. A vítima optou pelo depósito em conta.
Depois disso, a moradora pediu ajuda de uma conhecida para acessar o aplicativo bancário. No entanto, ao verificar a movimentação, perceberam que havia sido sacado da conta R$ 840. Conforme a Polícia Militar, o dinheiro foi transferido para a conta de um terceiro.
A vítima procurou o Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Rio Branco do Ivaí e recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.
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