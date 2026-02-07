Leia a última edição
ESTELIONATO

Mulher perde mais de R$ 1 mil em golpe de venda de celular pela internet em Bom Sucesso

Segundo a vítima, após o primeiro depósito, o suspeito passou a exigir novos repasses de dinheiro, mas nunca enviou o aparelho celular

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 08:22:36 Editado em 07.02.2026, 08:22:30
Autor Contato com o suspeito foi feito pelo WhatsApp - Foto: Reprodução/ilustração

Uma moradora de Bom Sucesso (PR) foi vítima de estelionato ao tentar comprar um aparelho celular pelas redes sociais. O crime, registrado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6), resultou em um prejuízo total de R$ 1.022,76 para a solicitante.

LEIA MAIS: Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima iniciou a negociação após visualizar um anúncio no Facebook. O contato com o suposto vendedor foi realizado via WhatsApp. O acordo inicial previa o pagamento de uma entrada de R$ 182,87, sendo o restante do valor quitado por meio de boletos bancários.

No entanto, após o primeiro depósito, o estelionatário passou a exigir novos repasses sob diferentes pretextos, como taxas de envio, valores de seguro e pagamento de impostos.

Ao todo, a vítima realizou cinco transferências bancárias para contas distintas. A situação só foi interrompida quando a mulher informou que não enviaria mais nenhuma quantia. Nesse momento, o golpista encerrou o contato e o aparelho não foi entregue.

