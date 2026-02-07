Mulher perde mais de R$ 1 mil em golpe de venda de celular pela internet em Bom Sucesso
Segundo a vítima, após o primeiro depósito, o suspeito passou a exigir novos repasses de dinheiro, mas nunca enviou o aparelho celular
Uma moradora de Bom Sucesso (PR) foi vítima de estelionato ao tentar comprar um aparelho celular pelas redes sociais. O crime, registrado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6), resultou em um prejuízo total de R$ 1.022,76 para a solicitante.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima iniciou a negociação após visualizar um anúncio no Facebook. O contato com o suposto vendedor foi realizado via WhatsApp. O acordo inicial previa o pagamento de uma entrada de R$ 182,87, sendo o restante do valor quitado por meio de boletos bancários.
No entanto, após o primeiro depósito, o estelionatário passou a exigir novos repasses sob diferentes pretextos, como taxas de envio, valores de seguro e pagamento de impostos.
Ao todo, a vítima realizou cinco transferências bancárias para contas distintas. A situação só foi interrompida quando a mulher informou que não enviaria mais nenhuma quantia. Nesse momento, o golpista encerrou o contato e o aparelho não foi entregue.
