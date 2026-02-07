Mulher perde mais de R$ 1 mil em golpe de venda de celular pela internet em Bom Sucesso

Uma moradora de Bom Sucesso (PR) foi vítima de estelionato ao tentar comprar um aparelho celular pelas redes sociais. O crime, registrado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6), resultou em um prejuízo total de R$ 1.022,76 para a solicitante.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima iniciou a negociação após visualizar um anúncio no Facebook. O contato com o suposto vendedor foi realizado via WhatsApp. O acordo inicial previa o pagamento de uma entrada de R$ 182,87, sendo o restante do valor quitado por meio de boletos bancários.



No entanto, após o primeiro depósito, o estelionatário passou a exigir novos repasses sob diferentes pretextos, como taxas de envio, valores de seguro e pagamento de impostos.

Ao todo, a vítima realizou cinco transferências bancárias para contas distintas. A situação só foi interrompida quando a mulher informou que não enviaria mais nenhuma quantia. Nesse momento, o golpista encerrou o contato e o aparelho não foi entregue.

