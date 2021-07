Da Redação

Mulher pega táxi de Apucarana para Cambira e não paga

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Militar noticiou uma mulher, de 36 anos, após ela fazer uma corrida táxi de Apucarana até Cambira e não pagar.

continua após publicidade .

A PM foi acionada por um taxista de Apucarana, que relatou ser acionado por funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para uma corrida. Chegando no local, a cliente era a mulher, que pediu para que ele a levasse até Cambira. Ao chegar no endereço final da corrida, a cliente entrou em uma residência e aproximadamente 30 minutos saiu afirmando que o dinheiro não estava ali e precisava ir até a casa de uma outra pessoa para buscar. No entanto, ela saiu e não voltou mais.

O taxista passou as características da mulher à equipe, que começou à procurá-la. Ao encontrá-la, ela disse à PM que não teria como quitar a dívida no valor de R$ 50 e foi conduzida junto do taxista até a delegacia. Porém, o trabalhador optou em não mais representar naquele momento contra a autora para continuar fazendo corridas.