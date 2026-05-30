Mulher pega consignado para vendas e recebe ameaça de morte ao tentar devolver itens

Uma mulher foi ameaçada de morte por meio de um vídeo que exibia uma arma de fogo e munições, após um desentendimento comercial. O caso de intimidação foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (29), na região central de Mauá da Serra.

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A vítima relatou aos policiais que, há cerca de dois meses, um homem a procurou oferecendo 22 peças de roupas para revenda. O acordo feito na época era de consignação, ou seja, ela pagaria apenas pelas peças que conseguisse vender e devolveria o restante da mercadoria.

Após vender parte dos produtos, a mulher tentou acertar as contas e devolver as roupas que sobraram. No entanto, ela passou a ser alvo de intimidações. Segundo o relato, a vítima recebeu mensagens de três números de telefone diferentes, com suspeitos exigindo que ela pagasse o valor total de todas as peças, descumprindo o que havia sido combinado.

A situação se agravou ainda mais quando os cobradores enviaram um vídeo para o celular da mulher. Nas imagens, um homem exibe uma pistola e munições, afirmando de forma direta que os tiros seriam destinados a ela caso a dívida não fosse paga.

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Diante da gravidade da ameaça, a equipe da Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e repassou todas as orientações sobre os procedimentos legais que a vítima deve tomar junto à Polícia Civil, que agora ficará responsável por investigar o caso e identificar os autores das ameaças.







