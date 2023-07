Mulher pede para usar banheiro de casa em Faxinal e furta R$ 1,3 mil

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Faxinal levou um prejuízo de R$ 1,3 mil em dinheiro após deixar uma mulher desconhecida entrar na residência para usar o banheiro. O caso foi na manhã deste sábado (15), na Rua Aeroporto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, chegando ao local, a vítima estava em frente a sua residência.

Ela contou que por volta das 10 horas duas mulheres (uma loira e uma morena) desceram de um carro branco estacionado em frente à sua casa e pediram para usar o banheiro. No primeiro momento, a vítima ficou receosa em deixar. Porém, após muita insistência, ela permitiu. Uma das mulheres ficou conversando com a vítima no portão, enquanto a outra foi ao banheiro.

Após as duas mulheres terem ido embora, a solicitante entrou na casa e constatou que os cômodos estavam bagunçados e que sua bolsa havia sumido.

A bolsa continha, além de aproximadamente R$ 1.3 mil em dinheiro, seus documentos pessoais (RG, CPF).

Os policiais orientaram a solicitante e seus familiares sobre os procedimentos a serem tomados, e realizou patrulhamento em busca do possível veículo das autoras.

O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

