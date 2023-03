Mulher nua é encontrada morta na zona rural de São Pedro do Ivaí

Da Redação

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um riacho na manhã desta sexta-feira (3), próximo ao Cambará, na zona rural, a cerca de 10 km de São Pedro do Ivaí.

Conforme informações de testemunhas, a vítima estava nua e o corpo em estado avançado de decomposição. O Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, removeu o corpo para exames de necropsia.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) estiveram no local, após pessoas que passavam pelo local encontraram o corpo. A Polícia Científica também foi acionada.

Investigação

Como uma mulher está desaparecida em São Pedro do Ivaí, a polícia chamou os familiares para fazer reconhecimento. Divina Pedro está desaparecida desde o início de fevereiro.

O sargento Roberto Silva conversou com o repórter Herithon Paulista e relatou que o corpo estava em estado avançado de decomposição.

“Existe a hipótese de ser uma mulher que estava desaparecida, mas isso só será confirmado através de exames de DNA, pois não é possível identificar visualmente. Aparentemente não há sinais de violência”, informou o sargento. O caso está sendo investigado.

As informações são do Canal HP Vale do Ivaí.

