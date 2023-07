Mulher não atende o telefone e é agredida pelo marido no Vale do Ivaí

Um homem acabou preso pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira (27) após agredir a esposa em Arapuã, no Vale do Ivaí. A agressão foi porque ela não teria atendido o telefone.

continua após publicidade

De acordo com a PM, a guarnição do destacamento local foi acionada por volta das 21h30 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

LEIA MAIS: Após acidente em Ivaiporã motorista foge e acaba preso por embriaguez

continua após publicidade

No local, os agentes conversaram com a solicitante que disse que o marido havia tentado contato com ela por telefone, mas como estava no banho no banho e não conseguiu atender.



O homem não gostou e ao chegar na residência foi tirar satisfação com a esposa. Mesmo ela explicando as razões por não atender, ele foi para cima dela e a enforcou, mas ela conseguiu se desvencilhar o empurrando.

Ela relatou ainda que ele a ameaçou dizendo “eu vou preso, mas quando sair vou mandar uns caras ir atrás de você e te matar”.

Diante dos fatos a mulher decidiu por representar contra o marido. A equipe deu voz de prisão ao senhor, e encaminhou ambos ao destacamento de Arapuã para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente a 54ª delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News