Mulher morre e dois ficam feridos após carro bater em árvore

Uma jovem de 20 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, após o carro que estavam um Fiat Pálio com placas placas de Arapongas bater em uma árvore e pegar fogo.

O acidente foi na madrugada deste domingo (15), por volta das 3 horas, na Rodovia PR-466, entreKaloré e Borrazópolis, a 300 metros da entrada do Bairro Patinhos.

Segundo informações, as vítimas seguiam sentido a Borrazópolis, quando o carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore e pegou fogo. As vítimas teriam sido ejetadas do veículo.

As vítimas teriam sido ejetadas do carro e motoristas que passavam pelo local conseguiram afastar os três ocupantes das chamas, mas infelizmente a jovem morreu no local do acidente.

Ambulâncias do da Prefeitura de Borrazópolise da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) de Jandaia do Sul atenderam as vítimas, que foram transferidas para o Hospital da Providência em Apucarana.

Polícia Rodoviária Estadual do Posto Rodoviário do Porto Ubá, em Lidianópolis atenderam a ocorrência, as causas do acidente estão sendo apuradas.