Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
NESTA MADRUGADA

Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal

Brigada Municipal combateu as chamas durante a madrugada na região da Bica d’Água

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 08:39:00 Editado em 29.05.2026, 08:38:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal
Autor Foto: Reprodução portal Vale do Ivaí

Uma mulher, de aproximadamente 35 anos, morreu durante um incêndio que atingiu uma residência na madrugada desta sexta-feira (29), em Faxinal.

- LEIA MAIS: Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso foi registrado na região conhecida como Bica d’Água e mobilizou equipes da Brigada Municipal, que trabalharam intensamente no combate às chamas para evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.

Moradores das proximidades perceberam o incêndio e acionaram os serviços de emergência. Após o controle das chamas, o corpo da vítima foi localizado no interior da residência.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã recolheu o corpo da mulher. Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As causas do incêndio também permanecem desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
brigada municipal Faxinal incêndio residencial investigação de incêndio morte trágica segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV