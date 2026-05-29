Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal
Brigada Municipal combateu as chamas durante a madrugada na região da Bica d’Água
Uma mulher, de aproximadamente 35 anos, morreu durante um incêndio que atingiu uma residência na madrugada desta sexta-feira (29), em Faxinal.
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O caso foi registrado na região conhecida como Bica d’Água e mobilizou equipes da Brigada Municipal, que trabalharam intensamente no combate às chamas para evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.
Moradores das proximidades perceberam o incêndio e acionaram os serviços de emergência. Após o controle das chamas, o corpo da vítima foi localizado no interior da residência.
O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã recolheu o corpo da mulher. Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente confirmada.
As causas do incêndio também permanecem desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.