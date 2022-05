Mulher morre após ser atropelada na frente da própria casa

Da Redação

Um atropelamento resultou na morte de uma mulher, de idade ainda não informada, na manhã desta segunda-feira (9), em Borrazópolis, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná. O acidente ocorreu por volta das 9h40.

De acordo com as informações do Blog do Berimbau, a vítima estava na frente de sua residência, na Avenida José Naline, quando foi atingida por uma motocicleta, que era conduzida por um jovem. O rapaz tentou desviar de um cachorro que estava na via, porém, acabou atropelando a idosa.

Após o atropelamento, moradores acionaram uma equipe de saúde do Hospital Municipal, que socorreu a vítima, porém, a mulher sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada.

*Reportagem em atualização.