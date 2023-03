Mulher morre após ser atingida por eucalipto em frente ao pai

Da Redação

Ela realizava o trabalho de corte acompanhada do pai

Um acidente de trabalho provocou a morte de uma mulher de 30 anos. A tragédia aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), na Colônia Trindade, localizada no Distrito de Uvaia, em Ponta Grossa.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. O resgate aéreo do Serviço de Atendimento Médico de Urgência também foi acionado. A Polícia Civil abrirá investigação.

A mulher estava numa área aberta, com um trator, quando o eucalipto caiu e a atingiu. Ela realizava o trabalho de corte acompanhada do pai, que entrou em estado de choque com a fatalidade.

A Polícia Militar foi chamada ao local e isolou a área para a realização da perícia de uma equipe do Instituto de Criminalística.

A vítima desta ocorrência é Michele Hass, 30 anos, conhecida como Michelinha. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e será liberado ainda hoje aos familiares para velório e sepultamento.

fonte: Marcio Lopes/aRede A mulher morreu no local do acidente

