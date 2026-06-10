Mulher morre após grave acidente entre carro e carreta na BR-369 em Jandaia do Sul
Vítima estava em um veículo que colidiu contra uma carreta na manhã desta quarta-feira nas proximidades do Distrito de São José
Uma mulher de 37 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (10) na altura do km 231 da BR-369, em Jandaia do Sul, nas proximidades do Distrito de São José. A vítima estava em um Fiat Siena, com placas de Marumbi, que colidiu contra uma carreta, com placas de Rolândia.
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O acidente mobilizou equipes da Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes de socorro informaram que constataram o óbito da vítima ainda no local do acidente. O condutor do caminhão, morador de Rolândia, não se feriu.
Segundo testemunhas, o carro colidiu no último rodado do caminhão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deve apurar as causas do grave acidente. O Instituto Médico Legal (IML) também se deslocará ao local, para recolher o corpo da mulher.