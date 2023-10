Mulher morre ao ser atropelada após colisão em Mauá da Serra

Uma mulher de 28 anos morreu na tarde deste sábado (28) após ser atropelada enquanto colhia laranjas na beira da BR-376, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Outras duas pessoas que estavam com ela também ficaram feridas.

O Copo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das cidades de Apucarana e de Faxinal foram acionados.

Segundo informações dos agentes que atenderam a ocorrência, as vítimas estavam em um veículo Volkswagen Gol e pararam no acostamento para pegar as frutas. Em seguida, um outro carro que seguia pela via, acabou colidindo com o carro que estava parado e atingiu as vítimas.

Uma senhora teve trauma no pulmão foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar) em Arapongas. Já a terceira vítima, um homem de 20 anos, teve uma fratura exposta na perna e foi encaminhado para o Hospital da Providência de Apucarana.

