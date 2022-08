Mulher morde PM, quebra vidro de carro e ameaça o marido na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher não obedeceu a PM, então foi preciso o uso de força para retirar a faca dela

Uma mulher foi presa após morder um policial militar. Ela, usando uma faca, ainda quebrou o vidro de um carro e ameaçou ‘capar’ o marido. A confusão aconteceu no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, por volta das 22h deste sábado (6).

continua após publicidade .

A PM foi chamada para atender um caso de violência doméstica, porém, quando a equipe chegou no endereço, encontrou a mulher com uma faca, bastante alterada, agindo com agressividade e com duas crianças por perto.

A mulher não obedeceu a PM, então foi preciso o uso de força para retirar a faca dela. A mulher então mordeu o braço esquerdo do policial, que ficou ferido.

continua após publicidade .

A suspeita disse que estava nervosa, pois teve um desentendimento com o marido que estaria em uma festa de aniversário no local com mais um grupo de pessoas e que todos começaram a brigar.

Durante a confusão, ela pegou a faca e quebrou o vidro traseiro de um carro que pertence a uma pessoa que também estaria na festa.

A PM repassou que encaminhou todos os envolvidos na confusão até a delegacia e chamou o Conselho Tutelar para prestar atendimento aos filhos da mulher, que foi presa. Ela, na frente dos policiais, ainda disse que iria ‘capar’ e matar o marido.

Siga o TNOnline no Google News