Mulher leva 'mata-leão' da companheira e é trancada para fora de casa

Uma mulher foi presa na noite deste domingo (6), na área central da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, depois de agredir e trancar a companheira para fora de casa. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 21h10.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando as autoridades chegaram no local, encontraram a vítima no lado de fora da residência. A mulher relatou que teria discutido com a companheira por causa de bebida alcoólica, e a briga teria se estendido durante todo o dia.

Durante a noite, a discussão se tornou agressões. A vítima teria sido agredida com um golpe do tipo "mata-leão". A companheira também teria tampado a boca da mulher para que ela não conseguisse gritar. A vítima conseguiu fugir e ligou para o 190.

A vítima decidiu representar contra a companheira, e a autora das agressões foi encaminhada até a Delegacia de Jandaia do Sul para as providências necessárias. Ainda segundo o B.O., não foi necessário o uso de algemas.

