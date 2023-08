Mulher leva 'cadeirada' do marido e é expulsa de casa no Vale do Ivaí

Um homem, de 32 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (18) no distrito de Jussiara, em Kaloré, no Vale do Ivaí, depois de ter agredido a própria esposa e ainda bater nela com uma cadeira. A vítima também foi expulsa de casa durante a noite e precisou dormir na casa de uma amiga para não ficar na rua.

continua após publicidade

A mulher procurou o destacamento policial por volta das 9h30 desta sexta e relatou que havia sido vítima de violência doméstica. A vítima, de 30 anos, contou que na noite anterior o marido havia a agredido com socos, chutes e com uma cadeira. Ela apesentava lesões nas pernas.

- LEIA MAIS: Preso é encontrado morto no minipresídio de Apucarana; saiba mais

continua após publicidade

Ainda segundo relato, o marido da vítima teria confiscado o celular dela, afirmando que a esposa estaria o traindo. O homem só devolveria o aparelho quando descobrisse a senha para desbloquear. Sem celular e machucada, a mulher foi expulsa de casa e buscou ajuda na casa de uma amiga.

Diante dos fatos, uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi até a residência do casal e encontrou o homem. No local, o autor da agressões afirmou que pegou o celular da esposa e que o aparelho estaria na casa de um conhecido. Ele recebeu voz de prisão e foi necessário uso de algemas.

Siga o TNOnline no Google News