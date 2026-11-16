Mulher leva cabeçada de namorado irritado com barulho de crianças

Uma jovem de 27 anos foi agredida com uma cabeçada pelo próprio namorado na noite de domingo (15), no centro de São Pedro do Ivaí. O episódio de violência doméstica começou após o homem se irritar com o barulho dos filhos da vítima, que brincavam na casa.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, o casal passou o dia junto e o agressor havia consumido bebida alcoólica. Incomodado com as crianças, ele iniciou uma discussão. Durante a briga, o homem deu um soco na porta da geladeira da casa, deixando-a amassada, e em seguida atingiu a testa da namorada com uma cabeçada, o que causou vermelhidão no local.

Toda a violência aconteceu na frente dos dois filhos da mulher, um menino de 5 anos e uma menina de 4. Assustadas com a situação, as crianças se esconderam dentro da residência.

Quando a polícia foi acionada e chegou ao endereço, o homem já havia chamado um táxi e fugido do local. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o agressor.

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A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os próximos passos para registrar o caso na delegacia e sobre como solicitar as medidas protetivas de urgência, garantidas pela Lei Maria da Penha.