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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher leva cabeçada de namorado irritado com barulho de crianças

Caso ocorreu no centro de São Pedro do Ivaí; homem quebrou geladeira e fugiu de táxi

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher leva cabeçada de namorado irritado com barulho de crianças
Autor Mulher foi agredida pelo companheiro em Arapongas - Foto: Agência Brasil

Uma jovem de 27 anos foi agredida com uma cabeçada pelo próprio namorado na noite de domingo (15), no centro de São Pedro do Ivaí. O episódio de violência doméstica começou após o homem se irritar com o barulho dos filhos da vítima, que brincavam na casa.

-LEIA MAIS: Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana

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De acordo com o registro da Polícia Militar, o casal passou o dia junto e o agressor havia consumido bebida alcoólica. Incomodado com as crianças, ele iniciou uma discussão. Durante a briga, o homem deu um soco na porta da geladeira da casa, deixando-a amassada, e em seguida atingiu a testa da namorada com uma cabeçada, o que causou vermelhidão no local.

Toda a violência aconteceu na frente dos dois filhos da mulher, um menino de 5 anos e uma menina de 4. Assustadas com a situação, as crianças se esconderam dentro da residência.

Quando a polícia foi acionada e chegou ao endereço, o homem já havia chamado um táxi e fugido do local. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o agressor.

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A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os próximos passos para registrar o caso na delegacia e sobre como solicitar as medidas protetivas de urgência, garantidas pela Lei Maria da Penha.

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´polícia AGRESSÃO família lei maria da penha violência
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