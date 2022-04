Da Redação

Mulher invade posto de Jandaia e furta dinheiro do caixa

Uma mulher invadiu um posto de combustíveis de Jandaia do Sul, na madrugada deste domingo (10), e furtou dinheiro do caixa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), no centro da cidade.

continua após publicidade .

De acordo com o vigilante do local, a ladra entrou na loja de conveniência do posto por uma janela e no momento em que ela estava saindo, ele tentou segurá-la, mas não conseguiu.

A PM verificou que o caixa estava revirado. Porém, não foi possível constatar a quantia levada. O solicitante foi orientado sobre as medidas cabíveis. Com as características repassadas, os policiais fizeram patrulhamento, mas ninguém foi localizado.