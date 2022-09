Mulher invade lar de idosos para cobrar interno que não pagou programa

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A cena da mulher tentando agredir o idoso quebrou a rotina dos internos da instituição, em Kaloré

A tarde de domingo foi agitada no Lar dos Idosos, em Kaloré. A rotina de tranquilidade da instituição, que abriga vários internos, foi quebrada no meio da tarde, quando uma mulher, armada com estilete, teria invadido o local, perseguindo um dos idosos. Ele estava perseguindo um dos idosos da instituição, depois de fazer um programa íntimo.

Ameaçando um dos internos do Lar, a mulher proferia uma série de palavrões contra seu alvo. Outras pessoas interviram na situação, tentando manter o idoso distante do alcance da agressora.

A Polícia Militar de Kaloré foi acionada para conter os ânimos e esclarecer os fatos. A mulher, que continuava xingando o idoso, explicou aos policiais que teria feito um programa íntimo com ele e, ao final, o interno teria se negado a fazer o pagamento combinado, o que a deixou muito nervosa. O idoso voltou para o lar e ela resolver ir atrás para cobrar a dívida.

Os policiais militares orientaram o idoso, que ficou em segurança no local. Como ele informou que pretende fazer uma representação criminal contra a mulher apenas posteriormente, a mulher também foi orientada e liberada no local.

