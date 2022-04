Da Redação

Mulher invade casa do ex-marido com facão para cobrar pensão

Uma moradora de Mauá da Serra invadiu a casa do ex-marido armada com um facão, com a intenção de cobrar a pensão alimentícia dos filhos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (15), na área central da cidade.



continua após publicidade .

Quem acionou a PM foi o ex-esposo, que informou que a mulher estava alterada e chegou a dar uma 'pranchada' de facão em suas costas. Após a cobrança, de acordo com o boletim, a autora fugiu e não foi localizada.

O solicitante disse aos policiais que não tinha interesse em representar contra a autora naquele momento e foi orientado.