Mulher invade casa, agride ex-marido e tomba moto em Jandaia do Sul

Na noite de segunda-feira (9), um homem foi agredido por sua ex-companheira após ela invadir a casa da mãe dele, localizada na Vila Rica, em Jandaia do Sul (PR). Além das agressões físicas, a mulher fez graves ameaças contra a vítima e causou prejuízos materiais antes de fugir do local.

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De acordo com a Polícia Militar, o casal havia se separado no último sábado (7), o que motivou a mudança do homem para a casa da mãe. Inconformada com a situação, a mulher foi até o endereço, entrou no imóvel sem autorização e atacou o ex-marido com tapas e socos. Durante as agressões, ela afirmou que faria de tudo para colocá-lo na cadeia e ameaçou mentir à polícia dizendo que havia sido agredida por ele.

Ao sair da residência, a confusão continuou. A mulher empurrou a motocicleta do ex-marido, que caiu por cima de um carro que estava estacionado na rua. A queda causou danos no painel e na lateral da moto, além de avariar superficialmente o para-choque do automóvel.

A Polícia Militar foi acionada, mas a agressora já havia escapado quando a equipe chegou. Mesmo longe, ela continuou proferindo ameaças contra o homem, desta vez utilizando o telefone celular da filha do casal.

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Os policiais registraram a ocorrência dos fatos, documentaram os danos aos veículos e orientaram a vítima sobre os procedimentos legais e medidas de proteção cabíveis para o caso.