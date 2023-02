Mulher grávida é agredida dentro de ônibus no Vale do Ivaí

Da Redação

O agressor permaneceu no local e estava muito alterado

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta terça-feira, 31, para atender a um caso de agressão que estava ocorrendo dentro de um ônibus, estacionado na rodoviária de Marilândia do Sul. Uma mulher, grávida de 04 meses, precisou de atendimento médico depois de apanhar do companheiro durante uma viagem, em um ônibus intermunicipal.

De acordo com o boletim de ocorrências, o motorista do ônibus acionou a PM, relatando que um casal embarcou na cidade de Mauá da Serra e que ele presenciou o homem puxando o cabelo da mulher e dizendo que iria matá-la. Com a chegada da polícia, o casal já estava para fora do ônibus e os policiais perceberam que a mulher estava com o rosto cheio de hematomas, com os dois olhos roxos e completamente fechados pelo inchaço.

Ela contou para a equipe que mora com o agressor há aproximadamente um ano na cidade de Mauá da Serra, que está grávida de 04 meses e está sofrendo agressões pelo companheiro. Segundo ela, o homem já a agrediu com um pedaço de madeira, socos, chutes e com uma enxada que causou um corte em sua cabeça.

Ela relatou ainda que embarcaram no ônibus para irem até a cidade de Maringá e que o tempo todo ele estava a agredindo e ameaçando dizendo que iria matá-la. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro para receber atendimento médico.

O agressor permaneceu no local e estava muito alterado. Ele recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia de Marilândia do Sul para as providências.

