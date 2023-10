Mulher foge com os filhos para a casa da irmã após apanhar do marido

Um mulher fugiu com os filhos para a casa da irmã depois de ter apanhado do próprio marido na noite desta segunda-feira (23), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 21h47 por vizinhos, depois que os moradores escutaram gritos e sons de "quebradeira" vindos da residência do casal.

Quando a equipe chegou no imóvel localizado na área central da cidade, encontraram a porta da sala aberta. Segundo o boletim de ocorrência, mesmo de fora já era possível ver móveis e utensílios domésticos revirados dentro da casa. Os policiais chamaram os moradores e entraram quando não obtiveram uma resposta.

O homem foi encontrado pelos agentes da PM em um dos quartos da casa. Ele não obedeceu as ordens de abordagem, resistiu aos policiais e precisou ser contido. A vítima não se encontrava na casa e foi chamada. A mulher relatou que já havia registrado um B.O. contra o esposo no mesmo dia, mas havia decidido não representar contra ele no momento.

No entanto, assim que a polícia foi embora, o homem novamente teria a agredido e quebrado móveis da casa. A vítima contou que conseguiu fugir para a casa da irmã com os filhos. Dessa segunda vez, ela decidiu representar contra o autor das agressões, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

