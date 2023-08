Mulher flagra ex-marido com "amante" na própria cama e bate no homem

Uma confusão inusitada virou caso de polícia em Mauá da Serra, no Norte do Paraná, nesta terça-feira (8). Após uma separação de apenas quatro dias, uma mulher voltou na casa em que morava com o ex-marido e flagrou o homem com outra na própria cama. Ela partiu para cima do ex-companheiro e bateu nele.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h46, na área central da cidade localizada no Vale do Ivaí. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo homem, depois que ele apanhou da ex-mulher. A ex-esposa, no entanto, também sofreu ferimentos.

Tudo teria começado quando a mulher foi na residência onde ambos moravam para buscar alguns pertences da filha do casal. Ao chegar no local, no entanto, ela flagrou o ex-companheiro com a "amante" na cama que pertencia a eles. Nesse momento, a ex-mulher teria partido para cima do homem.

O ex-marido sofreu lesões no pescoço e no tórax, possivelmente causadas pelas unhas da ex-mulher. Ela apresentava hematomas no braço esquerdo e pescoço, dando a entender que o homem havia tentado contê-la.

Os policias militares entraram em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Mauá da Serra e foram orientados pelo delegado a encaminhar o ex-casal até a sede. Não há informações sobre o que aconteceu com a mulher que foi flagrada na cama com o ex-marido.

