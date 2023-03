Mulher flagra conversa do marido com outra no WhatsApp e é agredida

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma conversa no WhatsApp virou caso de polícia, em Lunardelli, interior do Paraná. Segundo a Polícia Militar, uma mulher flagrou o marido trocando mensagens com outra no aplicativo, e ainda acabou sendo agredida por ele.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada por volta das 23h20 para Rua Euclides Andreoli, do conjunto Nossa Sra. do Rocio. onde havia ocorrido uma agressão.

No local foi feito contato com a vítima que passou a relatar que o amásio havia chegado embriagado, e após ser flagrado trocando mensagens no celular com uma possível ex-namorada, ficou violento e partiu para cima dela.

Após levar socos, a vítima gritou por socorro e correu para a rua. Mesmo assim, na presença de terceiros seguiu sendo agredida. Após as agressões ele se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, a equipe levou a vítima até o pronto-socorro da cidade, onde ela foi atendida.

A PM fez patrulhamento em busca do agressor, porém ele não foi localizado até o presente momento.

