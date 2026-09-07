Mulher fica ferida na cabeça após ter bolsa arrancada por motociclista em Jandaia do Sul

Suspeito fugiu levando os pertences da vítima e ainda não foi localizado pela polícia. Mulher sofreu um trauma na região da nuca

Uma mulher sofreu ferimentos na cabeça após ser vítima de um roubo na tarde de domingo (6), no centro de Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Ela foi derrubada por um motociclista que arrancou a sua bolsa enquanto caminhava pela Avenida Doutor Getúlio Vargas. O suspeito fugiu do local com os pertences e ainda não foi localizado pelas autoridades.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de uma amiga no momento do crime. O motociclista se aproximou repentinamente e puxou a bolsa que estava no ombro da mulher. Devido à força empregada na ação, ela perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça violentamente contra o chão.

Equipes de socorro da Defesa Civil foram acionadas para prestar o primeiro atendimento no local do crime e, em seguida, encaminharam a vítima ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Na unidade de saúde, a equipe médica de plantão avaliou a paciente e constatou a formação de um edema na região posterior da cabeça, próximo à nuca. No momento do exame inicial, não foram identificadas outras lesões aparentes.

A Polícia Militar também compareceu ao hospital para conversar com os familiares da vítima, que já haviam sido avisados sobre o ocorrido. Os policiais repassaram as orientações necessárias sobre os procedimentos legais e os trâmites que devem ser seguidos junto à Polícia Civil, que agora ficará responsável pela investigação do caso e pela busca do autor do crime.