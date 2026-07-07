Mulher fica ferida em colisão entre dois carros no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã
Colisão entre um Classic e um Fox aconteceu no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro, no Jardim Luiz XV
Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no início da noite desta segunda-feira (6), no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã.
A colisão aconteceu por volta das 18h45, no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um GM Classic Life prata e um VW Fox 1.6 prata.
A vítima, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento da equipe de resgate. Já o motorista do Classic de 43 anos, não se feriu.
As circunstâncias da colisão não foram informadas.
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