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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mulher fica ferida em colisão entre dois carros no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã

Colisão entre um Classic e um Fox aconteceu no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro, no Jardim Luiz XV

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 07:30:51 Editado em 07.07.2026, 07:30:46
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Mulher fica ferida em colisão entre dois carros no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã
Autor Batida ocorreu no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro - Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no início da noite desta segunda-feira (6), no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã.

A colisão aconteceu por volta das 18h45, no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (07.07)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um GM Classic Life prata e um VW Fox 1.6 prata.

A vítima, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento da equipe de resgate. Já o motorista do Classic de 43 anos, não se feriu.

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As circunstâncias da colisão não foram informadas.

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acidente de transito colisão de veículos feridos em acidentes ivaipora notícias locais Segurança Viária
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