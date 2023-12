Mulher fica ferida em acidente na PR-466 em Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 15h30, na Rodovia PR-466, em Manoel Ribas.

O motorista de um caminhão carregado com batatas perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em um barranco em frente ao Pesqueiro Arroio do Broto, próximo à entrada da comunidade Barra Azul.

A passageira do caminhão, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal de Manoel Ribas. O motorista não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar o acidente A Defesa Civil do município também foi acionada para prestar apoio à ocorrência e auxiliou no resgate da vítima.

* Com informações NH Notícias/Manoel Ribas

