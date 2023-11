Mulher fica ferida após ser agredida com socos e chutes pelo marido

A mulher foi r agredida com socos e chutes pelo seu marido.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher ficou ferida após ser agredida com socos e chutes pelo seu marido. O caso de violência doméstica foi registrado por policiais militares no início da noite de sexta-feira (17) em Califórnia.

continua após publicidade

Conforme a vítima relatou à PM, seu esposo a agrediu com socos e chutes. Em seguida, ela caiu no chão, e o homem continuou desferindo chutes em sua cabeça, braços e pernas, causando lesões, hematomas por todo o corpo e inchaço nas pernas, o que resultou em dificuldades para se locomover.

- LEIA MAIS: Ladrão invade casa em Apucarana e é agredido até desmaiar por morador



continua após publicidade

Quando a equipe policial chegou ao local, o agressor não estava mais presente. A vítima foi encaminhada ao posto de saúde do município para atendimento médico. No entanto, a mulher não foi atendida naquele momento, pois não havia médico disponível, sendo orientada a retornar mais tarde. A PM também orientou a vítima a procurar a delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos necessários.

Siga o TNOnline no Google News