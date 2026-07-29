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VIOLÊNCIA DOMÉSTOCA

Mulher fica ferida após discussão e casal é levado à delegacia em Ivaiporã

Mulher sofreu um corte na testa durante a discussão, recusou atendimento médico e o casal foi encaminhado à delegacia pela Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 08:59:56 Editado em 29.07.2026, 08:59:51
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Mulher fica ferida após discussão e casal é levado à delegacia em Ivaiporã
Autor A mulher estava com as roupas sujas de terra e um corte na testa - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Uma mulher ficou ferida após uma discussão com o companheiro na noite de terça-feira (28), em Ivaiporã. Ela sofreu um corte na testa e o casal foi encaminhado à delegacia por uma equipe da Polícia Militar.

Segundo a PM, os policiais foram chamados para atender uma briga de casal em via pública. No local, encontraram o homem, a mulher e uma criança.

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LEIA MAIS: Rotam prende dois homens e apreende drogas durante operação em Ivaiporã

A mulher estava com as roupas sujas de terra e um corte na testa. Ela recusou atendimento médico. À equipe, disse que caiu após ser empurrada pelo companheiro, com quem vive há cerca de oito anos.

O homem afirmou que trabalhava na construção da casa do casal quando a mulher chegou embriagada e o agrediu. Segundo ele, o empurrão ocorreu para se defender.

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Embora a mulher tenha informado que não queria representar contra o companheiro, os dois foram levados à delegacia.

A PM explicou que o encaminhamento foi feito porque o caso envolve violência doméstica e a ocorrência exige as providências legais.

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AGRESSÃO briga de casal ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública violência domestica
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