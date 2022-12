Mulher fica ferida após colisão traseira na PR-466, em Lidianópolis

Da Redação

Uma mulher de 34 anos ficou ferida em uma colisão traseira envolvendo dois carros na manhã desta segunda-feira (26), por volta das 10h35, na rodovia PR-466.

A batida, conforme informações do Corpo de Bombeiros foi no trecho entre Lidianópolis e Porto Ubá e envolveu um Ford/Ecosport vermelho e um Fiat/Siena prata.

O acidente foi no quilômetro 89 próximo ao local onde na noite anterior um Peugeot 307 capotou e deixou uma vítima fatal.

Uma mulher que estava no Siena ficou ferida e foi encaminhada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

Capotamento na noite de domingo na PR-466

Um homem de 74 anos morreu na noite de domingo (25) em um acidente de trânsito registrado na PR-466, em Lidianópolis.

De acordo com informações do BPRv/2ª CIA/PRV UBÁ DO SUL, o acidente foi tipo capotamento e envolveu um Peugeot 307 prata.

A vítima trafegava sentido Cruzmaltina a Lidianópolis, quando no km 88+500 capotou a margem direita da rodovia chocando-se conta um poste de concreto às margens da rodovia.

A vítima fatal, Osmar Francisco da Silva, conhecido como Osmar Baiano, era morador de Ivaiporã e morreu no local do acidente.

