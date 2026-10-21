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ACIDENTE

Mulher fica ferida após carro cair em ribanceira em Jardim Alegre

Ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (20); vítima de 32 anos foi socorrida com lesões leves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher fica ferida após carro cair em ribanceira em Jardim Alegre
Autor Foto: Blog do Berimbau

Uma mulher de 32 anos sofreu ferimentos leves após o carro em que estava cair em uma ribanceira na noite de terça-feira (20), no município de Jardim Alegre. O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado por volta das 22h20 para realizar o resgate e o atendimento inicial à vítima.

-LEIA MAIS: Homem tenta furtar carro em Apucarana e foge para área de mata após ser flagrado

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O acidente, classificado oficialmente pelos bombeiros como capotamento, ocorreu na Rua Interventor Adeodato Torres Nogueira, nas proximidades do número 194. O trecho fica em um conjunto residencial localizado nos fundos do Parque Industrial, na via de saída para Lidianópolis, entre a área urbana da cidade e o antigo Posto Brasília.

Apesar da gravidade da queda e do capotamento, a vítima apresentou apenas escoriações leves durante o atendimento pré-hospitalar. Até o momento, as autoridades não divulgaram as circunstâncias exatas que levaram o veículo a despencar no barranco, nem confirmaram para qual unidade de saúde a mulher foi encaminhada após os primeiros socorros.

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