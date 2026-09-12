Mulher fica ferida após capotamento de Fusca em rodovia de Ivaiporã

Ocorrência foi registrada neste sábado (12) na Rodovia Nicolau Koltun, no trecho que dá acesso ao distrito de Jacutinga

Uma mulher de 46 anos sofreu ferimentos leves após o capotamento de um Volkswagen Fusca vermelho na tarde deste sábado (12), em Ivaiporã (PR). O acidente foi registrado por volta das 14h20 na Rodovia Nicolau Koltun, no trecho que dá acesso ao distrito de Jacutinga.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o ocorrido para prestar os primeiros socorros. De acordo com o relatório divulgado pela 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (1ª CIBM), a equipe atendeu a mulher no local, mas não há informações confirmadas sobre outras possíveis vítimas envolvidas na ocorrência ou se ela era a condutora do automóvel.

As circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da direção e ao consequente capotamento do veículo não foram informadas pela corporação. O caso e as causas do acidente deverão ser apurados pelas autoridades de trânsito competentes.

As informações são do Blog do Berimbau.