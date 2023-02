Mulher fica ferida após acidente entre carro e caminhão na BR-369

Da Redação

Colisão ocorreu no distrito de São José, em Jandaia do Sul, no começo da tarde desta quinta (16)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente registrado no começo da tarde desta quinta-feira (16), na entrada do distrito de São José, em Jandaia do Sul. A colisão envolveu um GM Corsa Classic, ocupado por moradores do distrito, e um caminhão, com placas de Bom Sucesso.

De acordo com informações da Defesa Civil, de Jandaia do Sul, estava chovendo no momento do acidente. A equipe da Defesa Civil atendeu uma das vítimas, que não sofreu ferimentos graves e foi socorrida no local.

Já a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também esteve no local, prestou socorro à segunda vítima, uma mulher com suspeita de fratura na tíbia. Ela foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se deslocou até o endereço onde ocorreu a colisão.

