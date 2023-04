Mulher fica ferida após acidente de trabalho, em Ivaiporã

Da Redação

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência

Nesta sexta-feira (28), uma mulher ficou ferida após ser vítima de um acidente de trabalho em uma empresa de laticínios na cidade de Ivaiporã, no Norte do Paraná. A mão da vítima teria ficado presa em uma das máquinas.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os socorristas chegaram na empresa, localizada na zona rural do distrito de Jacutinga, por volta das 11 horas da manhã.

Quando a equipe chegou no local da ocorrência, os colegas de trabalho já haviam conseguido retirar a mulher do maquinário. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e, em seguida, encaminharam a vítima para o hospital, consciente e orientada.

Ainda segundo o Blog do Berimbau, apesar dos ferimentos, ela não corre risco de vida.

