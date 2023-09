Mulher fica ferida ao ser agredida com pedaço de madeira pelo pai

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher, de 28 anos, foi agredida com um pedaço de madeira pelo próprio pai na noite de sábado (22) em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar (PM) foi chamada por uma atendente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana, por volta das 22h40.

Segundo informou a vítima, o filho dela, de 6 anos, e o irmão, de 16, começaram uma briga em casa. Ao tentar separar, o homem não gostou da atitude da filha e a agrediu com um pedaço de madeira na região da cabeça.

O golpe acabou gerando um corte na cabeça e a vítima precisou de atendimento médico. Segundo a mulher, não foi a primeira vez que ela foi vítima de agressões pelo pai.

A mulher foi orientada pela PM.

